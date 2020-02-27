男抽菸不專心 租來的車衝進釣魚池 16:472020/02/27 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 抽菸不專心租來的轎車衝進釣魚池，幸無人受傷（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 21歲陳姓男子27日清晨6時許，駕駛向友人租來的小客車，行經淡水區小坪頂時，因專注於抽菸、捻菸工作，不慎連車帶人衝進釣魚池，陳男隨後自行從車頂天窗脫困上岸，手臂輕微擦傷。警消表示，獲報後，緊急將陳男送醫救治，陳男酒測值為0，後續聯絡拖吊車將車輛吊起。 (中時 ) #釣魚池 #抽菸 #手臂 #擦傷 #警消 也許您會感興趣 推薦閱讀 遊客登劍龍稜入夜迷途受困 警消頂寒雨摸黑搜救 14:152020/02/23 社會 中彰快速道大車禍 自小客遭夾扁1大2小受困 09:412020/02/25 社會 老婦倒車滑落溪谷 命大胸口輕微擦傷 15:462020/02/26 社會 周邊血管阻塞會致死！4種人是高危險族群 11:002020/02/27 生活 社會熱門新聞 乾妹被騙砲 乾哥相挺遭20多人砍殺丟包 - 社會 這罕見姓氏…超尷尬 女生被問都臉紅了 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 「孩子沒事放心」 彰化媽遭夾亡2子平安 烏日消防淚送6字 - 社會 北市女發燒一天亡 家屬痛訴：5天了沒通知檢疫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。