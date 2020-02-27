21歲陳姓男子27日清晨6時許，駕駛向友人租來的小客車，行經淡水區小坪頂時，因專注於抽菸、捻菸工作，不慎連車帶人衝進釣魚池，陳男隨後自行從車頂天窗脫困上岸，手臂輕微擦傷。警消表示，獲報後，緊急將陳男送醫救治，陳男酒測值為0，後續聯絡拖吊車將車輛吊起。

(中時 )