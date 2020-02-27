台灣果然是寶島，擁有豐富生態與美麗大自然！讓可愛鯨豚在台灣周遭海域自由生活！豐富的鯨豚徜徉在台灣周邊海域，種類佔全世界三分之一強，更包括抹香鯨、大翅鯨及虎鯨等大型鯨類，是全球難得的鯨豚匯集寶地。

海上賞鯨活動。（海保署提供）

然在台灣漁業發展過程中，鯨豚保育與研究議題長期屬於冷門領域，直到民國79年，台灣將所有「鯨目」列於台灣保育類動物名錄，也就是所有的鯨魚及海豚類都列為保育類動物，才開啟了台灣鯨豚研究與保育史篇。

海上目擊常見鯨豚。（熱帶斑海豚、黑潮海洋文教基金會攝，海保署提供）

然鯨豚族群調查不易且投入的研究能量相對有限，近30年來台灣北海岸、東南海域及西南海域等仍未曾做過詳細調查。海洋保育署與專家學者合作著手鯨豚調查，填補研究空缺並彙整以往的零散資料，一年多來，已建立較完整的鯨豚族群基礎資料，掌握全台灣的鯨豚分布狀況。

海保署說明，台灣除西部沿海針對白海豚棲地，具有長期的族群調查外，大部分都缺乏系統性及持續性調查。所幸，由於公民科學觀念的普及，很多民間團體或賞鯨業者貢獻不少目擊鯨豚的回報。由這些歷史調查及回報資料中，可以辨識出26種的鯨豚。在東部海域就有高達24種鯨豚出沒，海上目擊常見有長吻飛旋海豚、弗氏海豚及熱帶斑海豚等。

大家一定很好奇，如果還有這麼多地方沒有調查，怎麼判斷台灣周遭有多少種鯨豚呢? 海保署進一步說明，另外一個重要的鯨豚族群資料來源，則是蒐集並結合了歷來(83-108年)鯨豚擱淺資料共超過1400筆擱淺紀錄，進一步推估台灣周遭共有32種鯨豚出沒，約全球鯨豚80餘種之1/3。

擱淺物種以海豚科、小抹香鯨科及鼠海豚科等小型齒鯨類為主，如江豚(露脊鼠海豚) 、瓶鼻海豚及小虎鯨等，中大型鯨類相對較少！海保署也籲請大家為鯨豚(海洋)保育共盡一份心力。

(中時電子報)