榮民伯伯的歡顏笑容，是台北榮家員工工作成就感的最大回饋。(台北榮家政風室提供)

退輔會主委慰勉榮家同仁手寫溫馨卡片。(台北榮家政風室提供)

年節送禮為國人禮儀，但公務員收禮難免引發廉政疑慮，為此，法務部廉政署積極推動國內各政風單位辦理廉政事件登錄。據退輔會台北榮民之家政風室統計，今年農曆春節期間榮民及其家屬共餽贈台北榮家人員禮品、紅包共17件，事後全數報請政風室登錄及退還。榮民之家主任董龍泉表示將公開表揚。

董龍泉說，據政風室今年春節同仁拒收饋贈的廉政事件登錄表，反映同仁廉潔風氣。他強調，榮家是榮民伯伯的家，同仁就是榮民伯伯的家人，同仁工作成就感是來自榮民伯伯歡顏的笑容，而非伯伯們的紅包。他很欣慰「廉潔」已在台北榮家形塑成一種工作態度、生活習慣及團隊文化。

台北榮家政風室統計，今年農曆年節連假期間，共計接獲拒收饋贈的廉政知會登錄事件17案、其中現金紅包3案、各式年節禮品14案，總金額共約2萬餘元，多屬榮民伯伯或家屬為感謝榮家人員服務辛勞的饋贈，由於當場不好意思推辭婉拒，事後均交由政風室辦理知會登錄及退還事宜。

政風室主任邱存蔚指出，近3年統計，榮家同仁拒收饋贈的廉政事件每年平均約有50件，多集中在春節、端午節及中秋節三節，政風室會持續宣導同仁遵守公務員廉政倫理規範外，也會利用榮民家屬聯誼會時機，向家屬宣導退輔會政風處倡導之「感謝同仁免送禮，暖心謝言表心意」活動，以建構廉能共識，提升榮家安養服務廉能品質。

(中時 )