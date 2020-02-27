今日外資(不含外資自營商)賣超232億元，統計自1月30日台股新春開盤以來至2月27日止，外資賣超1653億元，加計投信及自營商賣超，三大法人一共賣超2028億元，目前仍處於疫情風聲鶴唳期間，外資避險情緒尚未回頭。但今天新台幣匯價在月底出口商結匯，以及美元指數貶破99的因素下，台北外匯經紀公司新台幣匯價盤中再升值逾1角，匯價今天以30.33元收盤，升值5.3分，連三升。

相較於上周新台幣走勢，本周新台幣匯價相對偏強。上周新台幣因外資大幅賣超台股匯出，以及韓圜、人民幣走弱帶動台幣貶值，使台幣連續5日收貶且創逾2個月新低，台幣最終收在30.403，貶值3.52角，周貶幅1.16%。

本周，雖然外資仍持續賣超台股，但適逢出口商月底結帳以及美元走貶，新台幣匯價今收盤30.33元，較上周五收盤升值7.3分，升幅為0.24%。

匯銀指出，下周為3月初少了出口商結帳因素，仍要觀察外資匯出力道和疫情變化，估新台幣兌美元匯率區間30.3~ 30.5間震盪。

(時報資訊)