《港股》資金南下撐盤，恆指收漲0.31％ 16:482020/02/27 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 午後在南下資金不斷湧入拉抬下，香港股市由跌轉升，周四恆生指數終場收漲0.31%，為26778.62點。國企股(H股)收漲0.87%，為10593.11點。 生物製藥、內資銀行與地產股漲幅領先。中生製藥漲3.4%，領漲藍籌股。新冠肺炎藥物臨床研究題材發威，醫藥股集體勁揚，東陽光藥漲11%，歌禮製藥漲7.65%，阿里健康漲9.53%。 (時報資訊) #收漲 #31 #製藥 #資金 #撐盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 熱錢湧 加碼科技醫藥等類股 04:092020/02/23 焦點新聞 美債殖利率探底 黃金七年新高價 04:092020/02/23 財經要聞 投資人樂觀別太早 法人示警後市三弱點 04:092020/02/23 財經要聞 短線資金流向不利大盤 維持盤整 04:102020/02/24 焦點新聞 1月證券劃撥存款餘額 創高 04:102020/02/25 金融．稅務 台灣權王－強勢股撐盤 聯茂復盛應用給力 04:102020/02/25 證券．權證 《港股》跌深反彈，恆指收漲0.27％ 16:482020/02/25 財經 扭轉頹勢 人民幣收漲逾150點 18:592020/02/25 財經 業績題材撐盤 聖暉股價由黑翻紅 10:072020/02/26 財經 新北13所社區大學31間樂齡中心 全面延後4月開課 14:252020/02/27 社會 財經熱門新聞 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 別找餐券了！寒舍艾美Buffet大促銷 官網訂打7折 - 財經 嚇！美驚爆無感染源首例 道瓊期又遭開槍 - 財經 美股崩跌該賣了？ 價值投資大師卻進退兩難 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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