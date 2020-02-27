午後在南下資金不斷湧入拉抬下，香港股市由跌轉升，周四恆生指數終場收漲0.31%，為26778.62點。國企股(H股)收漲0.87%，為10593.11點。

生物製藥、內資銀行與地產股漲幅領先。中生製藥漲3.4%，領漲藍籌股。新冠肺炎藥物臨床研究題材發威，醫藥股集體勁揚，東陽光藥漲11%，歌禮製藥漲7.65%，阿里健康漲9.53%。

(時報資訊)