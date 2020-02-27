代理摩斯漢堡的安心（1259）公布2019年合併財報，雖然第四季營運轉弱、每股盈餘0.66元，降至近3年低點，但全年營收創54.84億元新高，配合本業獲利持穩、所得稅費用減少，歸屬母公司稅後淨利1.61億元，年增15.14％，每股盈餘（EPS）5.02元。

摩斯為全台第二大速食連鎖業者，展店及汰弱留強策略並進，去年展店步伐回升、全年淨增12家店，目前全台門市據點已達280家。安心2020年1月自結合併營收4.87億元，月增7.97％、年增12.2％，改寫歷史次高，公司今年將持續展店，朝達300家店目標邁進。

安心2019年合併營收創54.84億元新高，年增4.42％。毛利率自25.84％升至25.94％，營益率3.18％於前年相當。受惠所得稅費用減少近4成，歸屬母公司稅後淨利1.61億元，年增15.14％，每股盈餘（EPS）5.02元，優於前年4.36元。

以此推算，安心去年第四季合併營收13.59億元，季減5.95％、年增4.05％。毛利率25.04％，低於第三季27.33％和前年同期25.39％，營益率1.94％，低於第三季4.35％、但略優於前年同期1.91％。

由於淡季營運動能轉弱，加上業外由盈轉虧，安心去年第四季歸屬母公司稅後淨利0.21億元，季減68.77％、年減5.56％，每股盈餘0.66元，低於第三季2.11元及前年同期0.7元，雙創近3年低點。

安心股價今（27）日小跌0.55％、收於72.4元，表現相對持穩。董事會日前通過股利分派案，擬配發每股現金股利3.2元，以今日收盤價72.4元計算，現金殖利率約4.42％。公司將於6月3日召開股東常會，全面改選董事。

(時報資訊)