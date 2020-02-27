神基去年EPS3.67元 將配2.8元現金股利 17:102020/02/27 工商 翁毓嵐 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 神基科技（3005）2019年度營收創下新高，年增逾9％、達246.96億元，惟因受到認列轉投資之華孚虧損影響全年獲利數字，其去年稅後淨利衰退3.76％、下滑至21.29億元，EPS為3.67元，表現仍優於法人預期。 神基今（27）日亦於董事會中通過2019年度股利發放案，預計配發每股2.8元現金股利，發放總額約達16.33億元。該股利分派案將提交5月29日舉行之股東常會報告。 (工商 ) #神基 #現金股利 也許您會感興趣 推薦閱讀 南港輪胎配發2019年下半年盈餘 現金股利0.75元 17:452020/02/25 財經 璟德 現金股利8.43元 04:102020/02/26 證券．權證 權證星光大道－統一權證 台積電 現金股利題材吸睛 04:102020/02/26 證券．權證 《金融股》去年獲利攻頂，台中銀比YA! 10:172020/02/26 財經 中華電 現金股利4.226元 配發率近七年新高 04:102020/02/27 產業．科技 南亞科今年資本支出上看92億元 04:102020/02/27 證券．權證 三福化 擬配現金股利2.5元 04:102020/02/27 證券．權證 《股利-半導體》福懋科擬配息2.2元，殖息率達5.37％ 09:262020/02/27 財經 《電腦設備》高殖利率護體，艾訊放量逆揚 15:062020/02/27 財經 《股利-電腦設備》神基擬配息2.8元 17:052020/02/27 財經 財經熱門新聞 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 別找餐券了！寒舍艾美Buffet大促銷 官網訂打7折 - 財經 嚇！美驚爆無感染源首例 道瓊期又遭開槍 - 財經 美股崩跌該賣了？ 價值投資大師卻進退兩難 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。