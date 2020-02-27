神基科技（3005）2019年度營收創下新高，年增逾9％、達246.96億元，惟因受到認列轉投資之華孚虧損影響全年獲利數字，其去年稅後淨利衰退3.76％、下滑至21.29億元，EPS為3.67元，表現仍優於法人預期。

神基今（27）日亦於董事會中通過2019年度股利發放案，預計配發每股2.8元現金股利，發放總額約達16.33億元。該股利分派案將提交5月29日舉行之股東常會報告。

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