44歲張本渝近年忙內地舞台劇的工作，27日上《一袋女王》時提到工作上有受到新冠肺炎疫情的影響，她表示舞台劇幾乎都集中在上海，現在全面延遲，仍在觀望中，「粗估損失應該有幾十萬，六位數起跳。」

2018年她與2位設計、建築師友人合資開室內空間設計公司，她表示疫情間業主們都會擔心師傅到家中看，「有時候要請師傅戴口罩根本戴不住。」業主擔心的狀況下才決定要延後工作，但公司的經營還是得持續，「簽約後雖然進度延後，但是師父的師傅還是要照給，週轉金上會很吃力。」她笑說也是有幾個業主很可愛，「會在現場備上殺菌、光觸媒的燈，應運而生。」

她坦言還是會對感情事感到著急，身邊確實有中意且頻繁聯絡的對象，然而她的生活型態是美中台三地跑，「人家要約我，偏偏我都沒空，有一搭沒一搭的，那乾脆不要聊好了。」她尷尬笑說：「找不到男人。」至於姊姊身為空服員，被問到怎麼不認識機師？「姊姊比我更需要，優先讓她，我在地上尋覓即可。」

(中時 )