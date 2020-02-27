大陸演員劉亦菲和真人版《花木蘭》導演妮基卡羅（Niki Caro）宣傳電影，登上最新一期《好萊塢報導者》雜誌封面，更在上映前搶先曝光電影精彩花絮。根據報導指出，該片成本高達2億美元（逾60億新台幣），是迪士尼真人翻拍電影中最貴之一，是否能有票房回收，迪士尼得為此承受相當高的風險。而目前爆發的新冠肺炎疫情，讓許多部電影在大陸無限期延檔，而《花木蘭》是否能夠如期於3月27日同步上映，前途堪慮，且於全球其他國家的狀況也相當不明朗。

迪士尼對本土的北美市場非常重視，而中國大陸市場更是重點項目之一。除了疫情影響，受到爭議的還有去年劉亦菲針對香港的政治性言論，對此，劉亦菲也在訪問中首次公開回應：「我認為這是一個非常複雜的情況，而且我也不是專家。我只是希望這個問題能夠盡快解決。我認為這是一個非常敏感的情況。」不過這樣的解釋是否讓觀眾買單，就看上映後的成績而定了。

報導更透露，原來真人版《花木蘭》的紐西蘭女導演妮基卡羅並非迪士尼首選，由於該片一直想請亞裔導演出手，除了找過大陸導演姜文以外，也曾聯繫過名導李安，不過當時他正忙於《比利林恩的中場戰事》電影宣傳而作罷。

該片「花木蘭」選角也歷經一番波折及討論，2016年開始，劇組試鏡許多來自各國的亞裔演員，直到曾監製《臥虎藏龍》的江志強加入後，點醒了他們選角不僅是「亞裔」，必須是華裔或華人才夠有說服力。因此當劉亦菲過關斬將，能夠勝任導演給她的各種體能考驗後，終於拿到了角色。她在開拍前，花了3個月時間動作訓練，每天必須練習6至7小時，相當扎實。

(中時 )