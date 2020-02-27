台北市30多歲女子發燒1天死亡案，家屬抱怨檢警沒有通知相關單位檢驗是否與新冠肺炎有關，也沒有相驗大體，由於台北市衛生局疾管科對外聲稱未接獲通報，台北地檢署今天回應指出，報驗當日，持續聯繫衛生局疾病管制科、政風室、衛生稽查科人員至少5次以上，得到的回覆是「無此前例」。

北檢指出，報驗當天家屬指死者生前發燒，疑似感染「嚴重特殊傳染性肺炎」，因此依規定持續聯繫台北市衛生局疾病管制科、政風室、衛生稽查科人員至少5次以上，並提供死者的資訊，確認死者是否需檢疫、有無居家隔離、居家檢疫或自主健康管理等身分。

北檢表示，當時衛生單位回覆無此前例，且非傳染病名單，所以無法到場檢疫。報驗的轄區分局也在同日聯繫防疫專線1922及疾病管制署共4次，通報死者情形，其中防疫專線1922回覆「已通報相關機關」，而疾病管制署則回覆，死者若非居家隔離、居家檢疫或獨居情事，就不須疫情通報，如法醫相驗結果有異常，相關檢驗人員再依法通報。

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(中時電子報)