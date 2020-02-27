新竹市雖尚未有確認案例及社區感染情事，但市長林智堅今天下午仍召開疫情會議，將竹市疫情指揮中心提升為一級開設，要超前準備。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新冠肺炎疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心27日下午已提高層級為一級開設，新竹市雖尚未有確認案例及社區感染情事，但市長林智堅今天下午仍召開疫情會議，將竹市疫情指揮中心提升為一級開設，要超前準備。

市長林智堅表示，面對新冠肺炎，新竹市政府過去作出許多措施，包含與轄內5大醫院形成防疫作戰聯盟、製作暖心的居家關懷包，並因應開學推出6大校園防疫守則與午餐防疫3要2不。

他說，新竹市政府所有局處持續上緊發條，全力協助疫情防範，包含衛生局將持續備妥各項防疫物資，包含口罩、防護衣、酒精、漂白水等，並與竹市醫院保持聯繫，確保醫療服務量能，並做預先社區感染的演練整備。

針對居家檢疫與隔離者，民政處持續做好1、2、3級複查工作，如有居家檢疫者不在處所，務必即刻聯合衛生單位與警政單位確實協尋。

此外，社會處將持續督導及查核各館舍、社福機構及托嬰中心做好防疫措施，落實居家關懷的送餐服務與居家關懷包。

教育處確實掌控每日發燒學生數、就診與請假情形，也要落實校園環境清潔消毒，校園室內場地一律暫停開放校外民眾借用，大型活動包括戶外教學、畢業旅行、游泳教學均延後或暫停辦理。

(中時 )