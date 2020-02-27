苗栗縣政府啟動智慧商圈計畫，27日在苑裡藺草文化館直播宣傳。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府為打造智慧商圈，搭配主題旅遊活動宣傳，27日由縣長徐耀昌與MeetU怪怪系女孩化身直播主，宣布與經濟部工業局合作導入智慧商圈APP，將於3月21、22日在苑裡鎮山腳國小日式宿舍群舉辦「苑裡幸福、智慧市集」推廣活動，希望打造友善且全面的商圈服務。

智慧商圈計畫包含建置「智慧販賣機」，工商發展處說明，智慧販賣機與傳統販賣機不同之處在於採取多元支付，消費者不必準備現金也能買商品，全螢幕機型可輪播商家廣告，商品規畫以縣內特色商品為主，輔佐商圈發展，另外，為了幫助弱勢族群，愛心物資也能透過販賣機換取。

工商處長黃智群指出，智慧商圈計畫與社會處合作，針對造冊的脆弱家庭，以智慧販賣機作為物資發放點，每日可憑悠遊卡兌換愛心物資1次，受贈者不需與發放物資者面對面，同時具有24小時服務不間斷的優點，目前已規畫在苗栗市玉清宮放置，3月21日起即可憑卡換取物資，後續也將陸續擴點。

除了智慧販賣機，智慧商圈計畫與經濟部工業局合作，導入「苗栗縣智慧商圈APP」及適用小型商店智慧化的「店長APP」，消費者在家以APP操作，即可購買商品，提高購物的便利性，也能減少店家行銷成本，增加營銷通路，一舉數得。

為推廣智慧商圈APP，工商處將於3月21、22日在苑裡鎮山腳國小日式宿舍群，邀集超過30家的在地青創與農特產商家舉辦「苑裡幸福、智慧市集」，現場不僅有好吃的各色料理、優美的文創商品，還有活潑的街頭藝人表演，以及不定時的浪漫泡泡施放，歡迎鄉親踴躍參與。

(中時 )