在聯合國氣候行動峰會上一嗆成名、並登上2019年時代雜誌風雲人物的「環保少女」童貝里有勁敵了？一名被稱為「反童貝里」的德國少女賽布特，認為童貝里與其他呼籲重視氣候變遷的社運人士是誇大氣候危機來煽動不必要的歇斯底里，而她也將與美國總統川普及副總統彭斯一同出席在華盛頓舉行的美國保守派政治行動會議（Conservative Political Action Conference, CPAC），並發表演講。

一名被稱為「反童貝里」的德國少女賽布特，認為童貝里跨大氣候變遷的說詞是歇斯底里，她也將與川普一同出席在華盛頓舉行的美國保守派政治行動會議。

據英國《衛報》報導，這名自稱是「氣候懷疑論者（climate sceptic）」或「氣候現實主義者（climate realist）」的德國19歲少女賽布特（Naomi Seibt），目前受聘於與白宮關係密切的美國保守智庫哈特蘭研究所（Heartland Institute）。

報導指出，CPAC將是賽布特這名Youtuber最大的舞台，她將在此告訴童貝里（Greta Thunberg）追隨者以及其他支持氣候變遷說份子，過度誇張描述氣候變遷的威脅完全是不必要的歇斯底里。在哈特蘭研究所介紹賽布特的影片中，她表示世界不會因為全球變暖而消失「事實上，12年後，我們仍然會活的好好的，時不時拿自己的iPhone18拍拍照」。

賽布特在其他影片中更直接槓上了童貝里，「科學完全建立在知識的謙遜基礎上，更重要的是，我們對現存論述保持提問，而非僅提倡它；現今的氣候變遷科學實際上已稱不上是科學」；或者模仿她經典台詞「你怎麼敢這樣（How dare you）」、或是「我不希望你們恐懼，希望你們思考」，藉此嗆童貝里的「我要你們恐懼」。

至於為何保守派大本營願意請一位年僅19歲少女演說，華盛頓郵報認為，如果說「模仿是最真誠的奉承」，顯示哈特蘭研究所已承認童貝里的氣候變遷論述，已經觸及大眾的敏感神經，特別是同年齡與年輕成年人之中。

(中時電子報)