新冠肺炎疫情擴散，前總統馬英九也頻頻發表意見，不僅遭「抗煞英雄」葉金川點名閉嘴，更遭昔日下屬楊志良嘲諷「不適合當總統」，對此馬英九今天(27日)受訪時，笑著回媒體「他怎麼現在才知道呢」，讓全場傻眼。

馬政府任內的衛生署署長葉金川、楊志良先後在25、26日的廣播節目《周玉蔻嗆新聞》中輪流批評馬英九，葉金川點名馬英九、台北市長柯文哲與行政院長蘇貞昌少打口水戰，讓防疫回歸專業；楊志良更是火力全開，直說馬是好人，但根本不適合當總統，還強調這是他跟葉金川的共識，引發熱議。

馬英九今天提前參拜228紀念館，事後受訪時，被媒體問及此事，他先是「喔」了一聲，回「他怎麼現在才知道呢」，接著「呵」的一聲笑了出來，試圖幽默打圓場緩和氣氛，未料在場媒體全部傻眼，沒人有反應。

馬英九見狀後隨即正經回答，先是稱讚2人都當過他的衛生署長，做的也很好，更稱讚楊志良在二代健保以及美牛問題上都給了相當大的幫助，接著話鋒一轉，表示2人對他的發言有很大的誤會。

馬表示，自己從未干擾指揮官指揮疫情，但在大陸有許多陸配子女，在台灣擁有居留權，按照國際法也有中華民國國籍，卻回不來，但台僑不論是在陸港澳都可以回來，很明顯有歧視之嫌，自己身為前總統，該說的話還是要說。

(中時電子報)