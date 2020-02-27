37歲的梁又琳早期以《秘密花園》出道，近期將生活以及事業重心移往大陸，2013年與演員趙錦燾結婚並誕下2女，27日上《一袋女王》談到新戲宣傳才開始上通告，她表示手上的戲劇已在去年12月殺青，帶著孩子回夫家山東省過年後，疫情才真正大爆發，至於何時再開工？「現在等劇組的通知，也許過兩個月吧！」台灣在2月9日就已經在限制內地飛機來往，「聽小孩同學的媽媽說再不回台灣就要被關到4月29日，我認為時間拉太長了，乾脆拼9日前回台。」

她笑稱老公在台灣猶如被軟禁一般，「老公戶外走走可以，但是人在台灣都沒朋友，他每晚總要跟大陸朋友開視訊、小酌幾杯，順便解解饞，還喊乾杯！」她坦言夫妻經營需要用心，也嘗試許多溝通和妥協，婚後就不容易在異地拍戲3到4個月，「自己要調適一下，沒吵架沒事，一吵架就要捶死自己，婚姻就是這樣。」

她跟老公同是演藝圈人，老公近幾年才從演員轉到幕後導演，為人母又為人妻的她很體貼，私底下仍會到健身房報到維持美好體態，並不期待自己一臉媽媽樣，「婚後女人還是愛漂亮的，我也不希望老公把我娶回家後變成黃臉婆，在這方面有下功夫。」現在最大的轉變就是心態上會有媽媽心，「就是很勤儉持家。」

(中時 )