新冠肺炎疫情影響全球各地，我國中央流行疫情指揮中心已提升為一級開設，各廟宇繞境或是祭祀活動紛紛延後或取消，繼大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮宣佈進香或繞境延期後，有200多年歷史的彰化南瑤宮媽祖笨港進香活動，今天上午也決定延期舉辦，另外，在高雄舉行的內門的宋江陣，27日決定取消至3月8日的所有活動，原訂4月6日至11日舉行的旗山天后宮，4年一次的繞境，經上午向媽祖擲筊請示，也獲得連續5個聖杯決定延期。

內門紫竹寺考量信徒從四面八方而來，加上繞境時，包含羅漢餐用餐個人衛生習慣難以掌控，因此取消活動做好防疫。（圖／報系資料照）

內門紫竹寺，原先在26日仍決定宋江陣及佛祖繞境如期舉行，但27日上午10點，廟方臨時召開委員會議投票，出席的22名委員，最終以18比4多數贊成取消，廟方表示，指揮中心有聯繫希望勸退，高雄市府則尊重廟方決定，但廟方考量信徒從四面八方而來，加上繞境時，包含羅漢餐用餐個人衛生習慣難以掌控，因此取消活動做好防疫。

內門宋江陣今決定取消原訂至3月8日的所有活動。（圖／報系資料照）

紫竹寺表示，羅漢門迎佛祖繞境的習俗，是舉辦3年、停辦3年，今年是輪到內門紫竹寺舉辦的第3年，過去除了二戰期間、228事件曾停辦過，因疫情影響可說是第一次，也因為迎佛祖繞境主要是慶祝佛祖誕辰，若延期就失去意義，因此決定取消，相關系列活動像是創意宋江陣、總鋪師辦桌、在地小旅行也都取消，不過陣頭和貢品皆已早做準備，損失目前難以估計。

旗山天后宮今年4月6日起將舉辦4年一次的媽祖巡狩繞境，為防範新冠肺炎擴散，上午廟方主委葉冠億向媽祖擲筊請示，連續獲得5個聖杯獲媽祖「點頭」，因此決議配合中央防疫政策，今年媽祖平安繞境活動延後舉辦，至政府公告疫情趨緩之後，再向「天上聖母」徵求繞境時間。

彰化南瑤宮「笨港進香」 確定延期。（圖／報系資料照）

另外，彰化南瑤宮「二媽五」笨港進香，原本因疫情之故，廟方決定整個進香行程縮短為2天，但近期又發現疫情愈來愈嚴重，因此在27日上午，由彰化市長兼南瑤宮管理人林世賢，召集3位輪值會媽會代表，協同管理人、代表會主席及市民代表，一同開會討論，會後決議本年度笨港進香延期舉行，待疫情平息之後，再稟報媽祖另擇期舉行。

彰化南瑤宮「笨港進香」 確定延期。（圖／報系資料照）

台灣中部知名廟宇南瑤宮，香火自清代乾隆年間自笨港天后宮攜來，基於飲水思源，遠在清朝嘉慶年間，信徒即約每4年1次前往笨港天后宮進香，迄今已有200多年歷史，是台灣最古老並延續至今的進香行程。

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(中時電子報)