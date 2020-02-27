新冠肺炎疫情在義大利炸開後，歐美投資人終於意識到嚴重性，美股連3日暴跌逾2000點。不過，華爾街「新債王」、雙線資本（Doubleline Capital）創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，美股跌勢跟疫情無關，反而與民主黨總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）被提名機率大增有關。

雖然美國總統川普召開記者會說明，指出該疫情在美國仍是低風險，但仍止不住市場焦慮情緒，美股26日開高走低，終場下跌123 點，美股連3日跌點累計超過2000點。

川普除了說明美國政府目前的防疫措施，還在記者會上提到，美股下跌或許有2個因素，除了疫情發生，投資人若在周二看著辯論會，一定會說民主黨人若有些微機會當選，美國經濟必然下滑，金融市場看著民主黨搞砸一切，一定會非常生氣，川普認為這跟股市遭到拋售有相當關係。

據《CNBC》報導，岡拉克也認為，這次的美股大幅修正是受到疫情所引起，那為何美國聯合醫療集團（United Healthcare）的跌幅比標普500指數還大？醫療行業整體表現不佳，問題就在於，市場試圖消化桑德斯贏得民主黨總統候選人提名機率大增的衝擊。

隨著桑德斯越來越有機會獲得提名，市場不安情緒持續增高，岡拉克此前就表示，桑德斯若當選美國總統將是2020年金融市場的一大災難。

扛著「社會民主主義」大旗的桑德斯提出對富人增稅、拆分大銀行、提高每小時最低15美元工資等政見，甚至提出「全民聯邦醫療保險」，並終止聯合醫療集團提供的私人健康保險。這也讓桑德斯成為市場最恐懼的存在，先前避險基金大佬Leon Cooperman就提到，若桑德斯當選總統，對市場的威脅更甚於肺炎疫情。

(中時電子報)