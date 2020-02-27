我國新冠肺炎第32例確診為行蹤不明移工，依就業服務法規定，外國人在台工作採「許可制」，必須向勞動部申請許可，若聘僱到假冒身分的非法外國人，雇主未善盡查證責任，最高要面臨最高75萬元的罰鍰，若檢舉聘僱非法移工的僱主最高可獲得7萬元獎金。

勞動部表示，雇主在聘僱移工前，先「查驗」外國人的居留證及工作許可正本，再「核對」證件與本人身分是否相符，最後再「詢問」外國人是新住民、依親居留還是移工身分，就能避免違反規定而不受罰。

勞動部官員指出，目前若要在醫院能有合法聘用的外國人，包括取得居留證的新住民、取得勞動部許可的外籍學生，或是已經合法申請的家庭看護工陪同被照顧者入院照顧等，鮮少有隨時提供人力的模式。

勞動部提醒，雇主在聘僱前記得同時檢查外僑居留證、個人工作許可正本及依親戶口名簿等資料。至於新住民獲准居留依法雖然不須向勞動部申請工作許可，但雇主記得還是要查驗居留證、護照、結婚證明或戶口名簿等資料，並仔細核對相片及身分，以免聘僱到假冒身分的非法外國人，面臨最高75萬元的罰鍰。

至於一般所稱的白領、藍領外國人必須在聘僱前就事先申請許可，無法臨時進用，且只能從事許可的工作項目。如對外國人身分確認或工作範圍有疑義，可上內政部移民署居留證查詢網查詢。

(中時 )