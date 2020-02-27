新冠狀肺炎疫情持續發燒，一位中華中正黨主席「少龍」徐浩城，宣稱聽他唱歌即可治病，甚至表示「戴口罩、常洗手、戴防疫衣…等物質上的東西是無效用」，近日已被刑事局依《傳染病防治法》及《社維法》等查辦。對此，有神明代言人之稱的知名命理師沈嶸，忍不住痛批：「以怪力亂神的方式欺騙民眾，簡直是將台灣人民當白痴，任何的神力佛力都無法阻止傳染性疾病、癌症、慢性病、急症等疾病的發生，不然只要每天念經禱告膜拜參加教會就好，哪裡還需要醫院呢？」

「少龍」徐浩城自稱「我來自天界最高層次的神，是世界救世主」，在天界的官號是「天斬大將軍」，沈嶸稱徐浩城根本未獲天界認證，甚至連通靈都不會，更提醒民眾要小心這個世界上有非常多謊稱自己有神力可以救人的神棍或騙子，會自稱為「真神」或「真佛」。

接著沈嶸更揭開神棍一貫手法，「實在我看來這些明明是一般人卻自稱神佛的人，應該是有點精神不正常，或是已經卡陰非常嚴重，這些人通常財力雄厚，並且有一群死忠擁護的信眾，再加上運用佛教的系統或是耶教的系統來洗腦大眾，就會讓更多的人信以為真，以為真的找到救世主。」

「台灣地區人類可能會滅亡一半以上人口。」沈嶸分析少龍就是一種用恐嚇的方式使人心生懼怕，這在宗教命理界十分常見，命理界有非常多惡質的老師喜歡恐嚇客戶詐財，例如說你前世欠因果債罪孽深重，所以此生要花錢消災或是祭改；或是謊稱神明菩薩會救你，要人花大錢購買無效的宗教產品，還有藉由論命看命盤，預知你未來會發生車禍或是因疾病死亡，還有謊稱你的家人會因此遭遇不幸等，來使算命的客戶心生害怕，而掉入命理老師或宗教大師的陷阱，甚至有些宗教大師會誘騙女信徒發生性關係，才能消災解厄或是使其修行功力更上一層樓。

例如「活佛」盧勝彥曾在2008年5月7日被週刊報導雙修騙色，一名四十九歲的張女被盧勝彥假借雙修治病為由，誘姦達二年五個月，妙禪也被信徒起底用「子宮頸雙修」，還有「日月明功」的靈修宗教團體，在2013年有位詹姓高三生被母親帶至靈修會所，卻遭教主陳巧明凌虐致死，這些都是誤信宗教大師而損失慘重的例子，大家必須很小心。

最後沈嶸更乾脆給少龍一個成為真正救世主的終南捷徑，「如果教主這麼有愛心，可否到武漢去解救正在水深火熱、受苦受難的中國人民，如果順利解救武漢疫區的災民們，一定會一躍成名成為真正的世界救世主，建議少龍教主不妨一試。」

(中時電子報)