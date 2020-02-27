▲南投縣府成立的居家檢疫及居家隔離關懷服務中心，將讓檢疫、隔離者獲安心關懷服務。（縣府提供／楊樹煌南投傳真）

南投縣府為因應新型冠狀病毒疫情，居家檢疫、居家隔離對象追蹤、管理及關懷服務，今27日特成立居家檢疫及居家隔離關懷服務中心，並設置「關懷專線」供民眾諮詢及協助服務，如有居家檢疫、居家隔離者有需求，可撥打專線電話，將有專人提供服務。

南投縣衛生局指出，縣內居家檢疫者目前累計有546人，其中解除列管者289人，持續關懷者257人，居家隔離者累計有45人，其中解除列管者44人，持續隔離者1人。依中央流行疫情指揮中心訂定具感染風險民眾追蹤管理機制，居家檢疫及居家隔離者，配合防疫政策，14天暫時限制不得外出，生活上可能會有所不便。

因此，縣府整合衛生局、民政處、警察局、社會及勞動處、環境保護局等各局處資源，由縣府副縣長陳正昇擔任「南投縣居家檢疫及居家隔離關懷服務中心」召集人，帶領團隊讓居家檢疫、居家隔離者，適時獲得支持陪伴與協助，安心配合防疫政策。

縣府成立的跨局處關懷服務中心，由衛生局提供防疫資訊、醫療協助、用藥及心理關懷；民政處由村里長或村里幹事每日進行電話關懷及生活協助，如電訪未接，即會同衛生單位、警政單位到場查訪；社會及勞動處提供獨居無親友者送餐服務；環保局則協助有需求家戶垃圾清運及環境清消。

歡迎有需求者可撥打049-2220904(就醫需求及心理諮商)或049-2246048(生活需求協助)，將有專人協助並提供服務。

(中時 )