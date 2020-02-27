228三天連假即將到來，myVideo強片報到！多部奧斯卡得獎強片以及熱門影片上架，要讓你連假在家追劇不無聊。不僅如此， myVideo響應中央防疫政策，與新北市府合作，由新北市府隨機提供3,000組14天myVideo豪華月租序號給2週不能外出的居家檢疫者，免費觀賞最豐富的電影、戲劇及動漫等影音內容，陪民眾一起安心抗疫。

myVideo指出，過去大多國人連假期間，會選擇安排海內外旅遊行程，但近期受到全球新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，今年不少民眾決定在家度過，手機與大螢幕頓時成為全家人的娛樂重心。myVideo擁有電影、戲劇、動漫、幼兒等上萬部片單，去年底更推出4K版電影，並開發「家人共享」新功能，將個人娛樂服務升等為家庭多人共享服務，並保留每位成員每次觀影進度，讓影片無縫接軌。

今年228連假，myVideo電影館特別規劃「奧斯卡電影專區」，廣納本屆奧斯卡得獎作品《寄生上流》、《茱蒂》，《小丑》、《從前，有個好萊塢》等上百部鍍金佳作；更推出強檔新片包括，主題曲超洗腦的《冰雪奇緣2》、改編史蒂芬金經典作品《鬼店》續作《安眠醫生》、話題十足重啟《霹靂嬌娃》，艾德華諾頓自導自演《布魯克林孤兒》等；同時「0元強片」專區，有最新上架電影包括由莎莉賽隆主演的動作喜劇片《老闆好壞》、韓國犯罪電影《偷天對決》、大陸浪漫愛情片《前任3：再見前任》等。

myVideo戲劇館也推出多檔韓國、美國、台灣熱門跟播劇，包括人氣偶像玉澤演退伍後首部作品，講述擁有可透過雙眼看見對方死前最後畫面超能力的韓劇《The Game：倒數計時》（週四、五更新）、朴海鎮與趙寶兒主演的韓劇《Forest森林》（週四、五更新）、人氣跟播中的韓石圭、李聖經、安孝燮主演韓劇《浪漫醫生金師傅2》等，提供限時免費看。美劇則推薦鄉民好評口碑的《荒唐分局》第七季，以及金獎影帝雷米馬利克主演的《駭客軍團》第一季到第四季全季上線。台劇首推由許光漢、柯佳嬿主演的話題燒腦劇《想見你》，雖然日前迎來大結局，但捨不得告別的粉絲也可至myVideo重溫全劇13集。

(中時電子報)