藍天(2362)今董事會決議3月2日至5月1日買回1萬張庫藏股，買回區間每股28-42元，買回股份總金額上限33.13億元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率1.49%。

藍天申報前三年內買回公司股份之情形，(1)實際買回股份期間：108年7月3日到同年8月16日，預定買回1萬張、實際買回1萬張，執行率100%。(2)實際買回股份期間：107年11月20日至108年1月14日，預定買回1萬張、實際買回1萬張，執行率100%。(3)實際買回股份期間107年4月11日至同年6月8日，預定買回1萬張、實際買回1萬張，執行率100%；(4)實際買回股份期間107年2月12日至同年4月3日，預定買回2萬張，實際買回1萬張，執行率50%。

此次買回依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法，公司買回股份轉讓員工，為激勵員工、吸納人才及促進員工向心力。買回之股份，自買回股份之日起五年內，一次或多次轉讓予員工。

(時報資訊)