新冠肺炎疫情延燒，大甲媽祖遶境活動決定延期舉辦。（資料照片 王文吉攝）

年度宗教盛事大甲媽祖遶境，在新冠肺炎疫情延燒下面臨停辦，其實大甲媽祖出巡遶境不僅歷久不衰，還愈來愈盛大，作家黃春明在近半世紀前，曾擔任「大甲媽祖回娘家」紀錄片的導演，但片名的「回娘家」，以及紀錄片中信眾的「婆啊（指媽祖）回家了」，卻意外引發大甲鎮瀾宮與北港朝天宮的媽祖正統之爭。

1974年的「大甲媽祖回娘家」，是由作家黃春明擔任導演，由攝影師張照堂運鏡，以16mm膠卷紀錄珍貴的歷史畫面，在正式拍攝前一年，黃春明就帶著相機、筆記本紀錄，跟著信眾走了8天，為翌年的拍攝預做準備。

黃春明關懷底層，他的小說膾炙人口，所描繪的人物是普羅大眾，這些最底層的百姓共同信仰與精神寄託，就是媽祖，這部紀錄片播出後，讓一年一度的宗教盛事，更廣為眾人周知。

當時大甲媽祖遶境的路線是抵雲林北港朝天宮進香，紀錄片中街景與現今大不相同，儘管當時年代面臨著能源危機，景氣差歸差，但媽祖遶境途中，村民對待遶境的信眾，紛紛端出熬煮的鹹粥、綠豆湯讓人品嘗，滿是濃濃的人情味。

現在的大甲媽祖遶境，可以看見總統等重要政治人物出席，但在近半世紀前，除了地方首長外，沒有其他政治人物，大甲媽祖遶境不只是宗教盛事，金、炮、燭在遶境期間銷量奇佳，還帶動經濟的重要活動。

在黃春明擔任導演拍攝紀錄片時，當時遶境為期8天，與現在的9天不同，多年後紀錄片開始放映，雖然讓大甲媽祖知名度提升，但「回娘家」一語引起廣泛討論，認為被矮化，在1988年起前往朝天宮的遶境改往新港奉天宮。

(中時 )