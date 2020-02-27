受到外在新冠肺炎疫情影響，市場認為可能會衝擊房市交易狀況，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然市場上在討論SARS時的購屋經驗，但實際上許多購屋人並沒有當時的購屋經驗，加上國內啟動疫情防治的腳步快且周延，民眾也提高疾病防護意識，在疫情未失控的狀況下對房市衝擊有限，尤其是總價700~1000萬元與1000~1500萬元的市場，多屬於一般首購或者平價區條件較好的電梯大樓等產品，今年至今的交易狀況最為穩定。

曾敬德指出，疫情發展還是跟未來幾個月的房市發展息息相關，但房市還是處於自住回流的趨勢不變，加上資金、利率與台商回流的趨勢，中長期仍對房市發展偏向正面。據信義房屋統計內部前兩月的交易狀況，整體市場成長的年增幅度約為19%，反映整體交易仍延續去年量增的走勢。

受到外在新冠肺炎疫情影響，市場認為可能會衝擊房市交易狀況，不過此波房市剛性需求穩定，加上線上看屋也取代部分看屋流程，降低民眾對於疫情的看屋疑慮，信義房屋統計內部資料顯示，今年前2月的交易狀況，統計至2月25日止，以總價700~1000萬元與總價1000~1500萬元的產品，交易量年增近2成的表現最好。

(時報資訊)