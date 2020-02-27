受新冠疫情影響，台股2月月線收黑，周四指數下跌141.45點或1.24%，加權指數收11292.17點，成交量台幣2013.42億元。富蘭克林華美投信認為，受全球疫情擴散影響，連帶美股與歐股擔憂衝擊消費端，使需求面減少，國際股市不免修正格局，而台股雖基本面本質良好，但短線仍受到連帶影響，建議多觀察且審慎操作。台股2月下跌1.76%，相對美股跌4.6%表現仍穩健。

受到新冠疫情影響，亞股相對美股疲弱，但陸股因政策支撐表現穩健，台股近一周開低走低，跌破周線、月線，加上季底結帳因素，周四表現收跌。富蘭克林華美投信認為，國際供應鏈受疫情擴大衝擊，大盤拉回修正，目前擔心消費端影響，除建議繼續觀察消息面變化外，待疫情緩解與受控制後，建議短線操作選股應相對謹慎，多方觀察留意。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，之前擔心供給面受到中國復工延誤影響，盤點供應鏈受耽誤的情況，隨著中國陸續復工後，台股可見短線反彈行情，但又因歐美受疫情擴大影響，連帶台股於二月最後一周修正幅度較大，周線則修正3.4%，月線跌1.76%，相對美國跌4.6%表現仍穩健，但後續仍具不確定性影響，疫情左右市場變化與投資信心，建議短線操作應謹慎。

郭修伸分析，目前疫情已經擴散全球，使得歐美股市大幅修正，影響所及亞洲與台灣股市，也難以倖免修正；然而，台灣則因2003年曾經歷SARS感染封院情況，台灣目前疫情堪稱仍可控制，未來建議觀察疫情變化是否有效控制、感染人數是否可以轉為下降。

(時報資訊)