羅浚濱／竹縣報導

工研院27日宣布與日本專門投資材料和化學產業相關的創投公司「UMI」，正式簽署策略性合作夥伴協定，雙方將針對感測器、微機電系統、資訊與通訊特殊化學品及半導體材料等應用，透過技術合作創新與加值，引進日本風險資金，共同布建未來市場。

工研院強調，這項合作協定顯現台灣科技實力深受日本肯定外，也展現工研院以科技連結資本市場，帶動台灣產業轉型的決心及推動成果。

工研院材化所所長李宗銘表示，日本UMI總計成立兩支基金，規模達165億日圓，投資者都是日本知名企業和化學廠商，積極強化和海外企業的關係，目前已成功投資五稜化藥及先進材料技術等新創公司，現在更進一步將目光放在台灣。

李宗銘指出，台灣是電子產業先進加工重鎮，許多台灣企業在全球供應鏈中佔有重要地位，此次UMI選擇與工研院成為新夥伴關係，主要是看準院內擁有先進的加工相關技術及研發能量，在材料領域更是歷經40多年積累，建立起近60項具差異化及「接地氣」的創新核心技術，贏得產業界的信賴。

工研院與UMI透過此次合作，將能鏈結日本電子領域材料和化學相關的新創企業或中小企業，而台灣擁有新技術的大企業及全球網絡的企業，則能藉由工研院技術的加值、引進，或者 引薦合資成立新創公司等方式，將創投觸角真正擴及跨國技術產業供應鏈。

(中時 )