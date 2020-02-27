每逢連假，桃園大溪區內的大溪老街、兩蔣園區等觀光景點總吸引大量遊客前往，大溪警分局表示，因這次228三天連假搭配上復興區拉拉山櫻花祭，將有大量人潮、車潮一同湧入，警方特別列出易壅塞的路段供民眾參考，並建議行駛替代道路，以維護連假期間的交通順暢。

警方指出，國道3號大溪交流道、介壽員林路圓環、武嶺橋西端、五岔路口、桃59-1線、台4線、兩蔣文化園區、台7線、台7乙線路口、台7線14.5K商圈、桃116線等路段皆為大溪區易壅塞路段，連假期間將增派員警加強交通秩序，呼籲民眾務必配合員警的疏導。

警方表示，由復興區台7線往新竹方向的民眾，建議改走桃118羅馬公路往新竹縣關西鎮；往台北方向的民眾，建議改由台7乙線往新北市三峽區；往桃園方向的民眾，則建議改由桃63線及承恩路接環湖公路往桃園市龍潭區。

大溪市區往台北方向的民眾，建議改由大溪區中華路往新北市三峽區；桃園、新北方向的民眾則建議使用中庄便道往大鶯路接桃56線直行往新北市鶯歌區。

(中時 )