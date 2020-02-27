疫情影響 陸全國高等教育自學考試延期舉辦 17:132020/02/27 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎使大陸各項活動無法如期舉行，原定於4月舉辦的全國高等教育自學考試經歷多地延後報名、取消現場報名改採網路報名等狀況後，如今確定延後舉辦。 新浪財經報導，大陸教育部27日表示，根據黨中央、國務院關於新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作有關指示精神和教育部相關通知要求，現結合疫情實際，經研究，原定於2020年4月11日至12日舉行的全國高等教育自學考試推遲舉行，具體考試時間將根據疫情防控進展情況另行通知。 (工商 ) #全國 #自學 #考試 #高等教育 #延後 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘋果平價版iPhone 傳延後發表 04:092020/02/23 全球財經 大學暑假不延後？「實驗」縮短學期週數 13:292020/02/23 新消息 南韓新冠肺炎疫情上調至最高級別預警！高中以下延後1周開學 19:062020/02/23 國際 南韓疫情嚴峻 中小學首次延後開學 20:242020/02/23 國際 民進黨團要求市府延後補助 市府：配合中央規定 12:182020/02/26 生活 施志昌要求廟方遶境建名冊 民政局：配合中央規定 13:122020/02/26 生活 《國際產業》IPC：供應鏈染疫，電子廠預期出貨延後數周 14:322020/02/26 財經 誰在置考試院於死地 04:102020/02/27 時論廣場 疫情衝擊 台南多校百年校慶喊延後 13:262020/02/27 生活 《科技》TrendForce：疫情衝擊，Q1筆電出貨年減近26％ 15:572020/02/27 財經 財經熱門新聞 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 別找餐券了！寒舍艾美Buffet大促銷 官網訂打7折 - 財經 嚇！美驚爆無感染源首例 道瓊期又遭開槍 - 財經 美股崩跌該賣了？ 價值投資大師卻進退兩難 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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