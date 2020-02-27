新冠肺炎使大陸各項活動無法如期舉行，原定於4月舉辦的全國高等教育自學考試經歷多地延後報名、取消現場報名改採網路報名等狀況後，如今確定延後舉辦。

新浪財經報導，大陸教育部27日表示，根據黨中央、國務院關於新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作有關指示精神和教育部相關通知要求，現結合疫情實際，經研究，原定於2020年4月11日至12日舉行的全國高等教育自學考試推遲舉行，具體考試時間將根據疫情防控進展情況另行通知。

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