百貨龍頭新光三越總經理吳昕陽今日在出席一年一度國際攝影展指出，新冠肺炎疫情衝擊各行各業，其中整體百貨業績約掉二成，但比較起17年前SARS經驗，此次疫情對應相對「比較不會慌」，預期疫情還會持續2、3個月，現在先挺住這一關。

吳昕陽在農曆年前中國大陸傳出武漢疫情之後，即於元月21日啟動全台防疫措施，並由去年新成立的安控中心進一步指揮，農曆年後更親自每兩天主持安控會議，在防疫上嚴格執行員工量溫等，而對於政府防疫升級，新光三越表示，目前防疫階段隨時視疫情情況不同做調改。

吳昕陽在17年前、2003年SARS時期正擔任台中中港店店長，疫情爆發後，吳昕陽兩度發信給員工、廠商，對於廠商受到業績衝擊部分，新光三越經營團隊亦即時在兩周後快速讓線上APP上線交易與宅配到府，至於餐飲外送部分亦將陸續端出，吳昕陽說，原本線上APP電商交台就有，此次趁勢提前半年上線，也是因為本來就要上線，只是為即時為顧客與廠商服務，而提到推出。

對於百貨業有二成業績衰，吳昕陽說，其中餐飲業績會多一點，或對未來餐飲改裝策略有衝擊，他強調，目前包括周年慶策略、改裝部分是否改玄易策都還沒想到，先度過這一關疫情再說，新光三越緊接著迎來228連假，以及3月化妝品節檔期與母親節檔期等，他說，所有活動都照原定計畫進行，把防疫做到位，像是一年一度國際攝影展也是如期進行，預計自27日起至3月11日於信義新天地A9九樓開展，並陸續至台中中港店、高雄左營店等展期陸續至4月間。

至於新光三越轉投資的中國蘇州新光天地、成都新光天地等已陸續復工，目前重慶新光天地依政府規定還未復工。

(工商 )