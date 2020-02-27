萬金石馬拉松昨宣布停辦，各地盛事跟著拉警報；據了解，即將在4月登場的新北市潑水節，確定取消實體活動，改採線上舉辦；4月的鐵道馬拉松雖已報名收費，觀旅局考量同為馬拉松性質，正研議是否停辦，緊接著7月新北市河海音樂季恐跟著延後。

(中時 )