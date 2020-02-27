骨牌效應 新北市潑水節等大型活動全喊卡 17:142020/02/27 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 去年新北市潑水節啟動記者會，現場集結緬甸當地象徵吉祥的貓頭鷹雕像、風動石、傳統服飾及特色美食等，邀請民眾參與周末的潑水節盛會。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萬金石馬拉松昨宣布停辦，各地盛事跟著拉警報；據了解，即將在4月登場的新北市潑水節，確定取消實體活動，改採線上舉辦；4月的鐵道馬拉松雖已報名收費，觀旅局考量同為馬拉松性質，正研議是否停辦，緊接著7月新北市河海音樂季恐跟著延後。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 #台灣 #新北市 #潑水節 #骨牌效應 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲稱不知「北部女」 侯友宜：防疫不要口水 12:222020/02/23 政治 模擬社區感染 侯友宜超前部署 12:182020/02/24 生活 開學首日 新北市土城分局、三峽分局、汐止分局、金山分局護童上學路 22:522020/02/25 生活 對抗疫情 新北市成立防疫志工隊 12:332020/02/26 生活 企業贈100萬元防疫基金 全數購置新北各校防疫物資 16:152020/02/26 生活 新北市議會收「幸運恐嚇信」 恐嚇總統、民代、名嘴等百餘人 16:222020/02/26 社會 新冠肺炎延燒 萬金石馬拉松今年停辦 21:542020/02/26 生活 亞洲有機行銷智能中心 揭牌營運 04:102020/02/27 產業特刊 企業贈100萬元 構築新北校園防疫網 04:102020/02/27 地方新聞 侯友宜擬設集中收費檢疫所 市府官員：選在人少偏區 17:002020/02/27 政治 生活熱門新聞 從沒特價過！好市多廚房神器被秒殺 網：趕到現場都沒了 - 生活 確診看護曾赴北車、板橋火車站 指揮中心公布足跡 - 生活 大甲媽祖遶境為何不能停？醫師揭背後原因 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 被楊志良嗆不適合當總統 馬英九笑回9字全場傻眼 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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