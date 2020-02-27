南投縣109年度全縣社區評鑑將在3月16日起至5月8日進行評比考核，縣府社會及勞動處特在縣婦幼館舉辦說明會，由處長林志忠主持，全縣30個社區、13個鄉鎮市公所都踴躍出席，並了解評鑑要點、注意事項，期能展現最好的一面，爭取最高榮譽。

縣府指出，今年共有30個社區參加縣評鑑，曾獲得全國卓越獎的竹山富州社區參加銀質卓越組、南投芳美社區、竹山延正社區參加銅質卓越組，曾獲全國績優獎的南投營南、草屯平林、草屯南埔等3個社區參加卓越組。

另有24個社區參加績效組，分別是南投市漳和、鳳鳴、鳳山、平和、草屯鎮復興、山腳、埔里一新、五十甲、慈恩、良善、竹山中崎、山崇、籐湖、社寮、集集隘寮、中寮和興、名間田仔、新北、水里郡坑、鹿谷竹豐、國姓梅林、仁愛清流、信義羅娜、魚池鹿篙等社區，競爭相當激烈。

其中南投平和、埔里良善、竹山籐湖、水里郡坑等4個社區今年第1次參加，顯現縣府輔導社區的努力與成效。今年評鑑項目將以社區發展協會年度內會務及財務、業務為主要項目。

(中時 )