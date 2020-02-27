被十字弓箭射殺的鴨子，精神狀況看來還好，與鴨群同處並無異狀。（王志偉花蓮傳真）

動植物防疫所人員到場察看，並訪談王姓老闆娘以了解發現鴨子被射殺的過程。（王志偉花蓮傳真）

位在台九線上松湖驛站，景色優美，不過湖邊飼養鴨子卻成不肖之徒覬覦之物（王志偉花蓮傳真）

台九線花東公路松湖驛站風景秀麗，湖上放養的鴨子成群優游其間，不料老闆娘今天卻發現其中一隻紅面鴨的鴨屁股上，卡了一支弓劍，她氣憤又無奈地說這已經不是頭一回，莫非最近天冷，有人竟把腦筋動到這些鴨子身上？而防疫所人員也到現場了解，試圖誘捕受傷鴨子送醫。

台九線花東公路即將進入吉安鄉區域的松湖驛，是一處私人咖啡廳並造景人造湖，景色優美，因人造湖面的面積相當大，老闆家人為營造生態購買紅面鴨放養，也因此常成為攝影愛好者或是遊客停腳休憩所在。今天卻被在場拍照的陳姓民眾，赫然發現右一隻紅面鴨的翅膀遭到十字弓箭貫穿，畫面讓人震撼！

「真的很惡劣！」驛站王姓老闆娘受訪表示，這些鴨子對他們來說就像一家人，餵食照料，看著牠們長大，王老闆娘說，松湖驛站成立5年，近3年來每年的年初平均都會有10多隻鴨子被射殺，有一次深夜還聽見「槍響」，疑似持鋼彈射殺鴨子，讓他們防不勝防。

此外，還有鋼珠有十字弓箭等，更有陷阱捕抓的證據，警方也曾獲報到場裝設巡邏箱，不過仍無法遏阻摸黑殺鴨的不肖之人，業者考慮裝設紅外線監視器阻擋，也希望大家愛惜驛站設施與疼惜這些小動物。

花蓮動植物防疫所接到訊息後已跟店家聯繫，並進行訪談，希望協助捕捉受傷的紅面鴨就醫治療，至於射殺鴨子的行為，已經涉及違反動物保護法第六條規定，對涉案者處以15000元以上75000元以下的罰鍰。

(中時 )