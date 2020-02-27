無黨籍立委洪慈庸在2020年立委選戰中連任失利，動向受矚目。據《中央社》報導，立法院今天發出公告，立法院長游錫堃任命洪慈庸為立法院顧問。洪慈庸辦公室表示，稍晚將統一回應。

依立法院組織法第23條規定，立法院置顧問1人至2人，職務列簡任第13職等至第14職等，掌理議事、法規之諮詢、撰擬及審核事項。

(中時電子報)