受到外在新冠狀肺炎疫情影響，市場認為可能會衝擊房市交易狀況，不過此波房市剛性需求穩定，中古屋市場相對新屋市場，衝擊較不明顯，根據各家房仲2月交易統計，仍較去年同期穩定成長，加上線上看屋也取代部分看屋流程，但新冠肺炎疫情仍是進行式，為房市一大變數。

信義房屋

受到外在新冠狀肺炎疫情影響，市場認為可能會衝擊房市交易狀況，不過此波房市剛性需求穩定，加上線上看屋也取代部分看屋流程，降低民眾對於疫情的看屋疑慮，信義房屋統計今年前2月的交易狀況，統計至2月25日止，以總價700~1000萬元與總價1000~1500萬元的產品，交易量年增近2成的表現最好。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然市場上在討論SARS時的購屋經驗，但實際上許多購屋人並沒有當時的購屋經驗，加上國內啟動疫情防治的腳步快且周延，民眾也提高疾病防護意識，在疫情未失控的狀況下對房市衝擊有限，尤其是總價700~1000萬元與1000~1500萬元的市場，多屬於一般首購或者平價區條件較好的電梯大樓等產品，今年至今的交易狀況最為穩定。

信義房屋統計前兩月的交易狀況，整體市場成長的年增幅度約為19%，反映整體交易仍延續去年量增的走勢，台北市前2月總價1000~1500萬元的首購產品交易最穩定，新北市則是總價700~1000萬元的產品，交易量較去年同期增加，桃園市則是總價1000~1500萬元的產品，交易量較去年同期量增，台中市、台南市與高雄市，也都是總價700~1000萬元與1000~1500萬元的電梯產品，前兩月的交易量較去年同期量增。

曾敬德指出，疫情發展還是跟未來幾個月的房市發展息息相關，但房市還是處於自住回流的趨勢不變，加上資金、利率與台商回流的趨勢，中長期仍對房市發展偏向正面。

永慶房屋

根據永慶房產集團研展中心統計，與1月相比，新北、新竹縣市成長超過一成，分別量增17%與15%，表現相對亮眼，台北、桃園也都成長9%居次，台中、台南與高雄則分別量增2%、6%與7%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，由於每年的農曆春節假期通常落在1月或2月，但時間並不固定，工作日的減少會影響房市交易量，若將1、2月合併觀察，排除春節因素影響，較能符合實際市況。

統計今年1~2月交易量，全台交易量較去年同期成長10%，其中桃園、新竹縣市量增超過兩成，桃園量增20%，新竹縣市成長21%，雙北市則分別成長16%與15%，台中微增2%，台南有13%的成長幅度，而高雄則因去年九合一大選後市況熱絡，墊高基期，今年1-2月交易量較去年同期減少2%，成為七都中唯一量縮的都會區。

謝志傑說明，近期新冠肺炎疫情延燒，但觀察農曆年後民眾看屋量，與過年前甚至是去年12月相比，不相上下，顯示民眾看屋腳步未受疫情影響而放緩，自住、置產購屋需求仍在。反觀屋主因疫情持續擴散衝擊售屋信心，開價略為鬆動，讓價意願增加，買賣雙方價格認知差距拉近，讓2月房市交易量增。

謝志傑提醒，目前新冠肺炎疫情仍是進行式，還看不到減緩的趨勢，是房市一大變數，整體而言，今年前二月房市表現仍優於去年同期，房市熱度不減，顯示房地產市場仍穩定回溫中。

住商不動產

住商不動產企畫研究室統計旗下加盟店2月成交業績，全台較上月增加0.3%，較去年同月增加38.9%，六都在成交量上較上月各有消長，在年成長上，台北市月減10.3%，年增27.5%；新北月增7.9%，年增29.1%，桃園月減5.6%，年增45.1%，台中月增6.8%，年增6.8%，台南月減3.9%，年減34.1%，高雄月增10.0%，年增33.2%。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，今年二月由於春節年假在一月結束，工作天數多，讓成交量和一月相去不遠，交易量也優於去年，不過隨著新冠肺炎疫情越發嚴重，第一季在季節性因素之外又增添變數，短期仍有不小壓力。

綜觀六都表現，年成長以桃園表現最佳，成長達45.1%，月表現以高雄較穩，較上月成長10%，其他區域各有消長，北市月衰退10.3%為最多。徐佳馨分析，桃園多數為自用客戶轉進，讓交易表現持續維持熱度。值得注意的是，不少買方期待趁著疫情撿便宜，其中又以高價區為甚，推敲可能是北市交易量減少的原因。

面對疫情不確定，大家房屋企畫研究室主任郎美囡認為，今年不動產市場原本期待的買盤回溫，可能會出現遞延，但若是有意願的購屋人，可以在做好防疫前提下積極看屋議價，有機會買到相對便宜的價格。

台灣房屋

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2020年2月六都一園區價量變化，其中桃園交易量月增40.4%，新竹也增37.5%，七都交易量月增19.4%，觀察１加２月對去年同期，七都交易年量增7.2%，價增5.4%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，台北住宅密集和商業活動頻繁，加上對於捷運、鐵路通勤的依賴程度高，因此對於防疫問題的反應較明顯，而桃園以南的城市，相對地廣人稀，對大眾運輸系統依賴低，加上口罩比較好買，民眾緊張程度低，且二月份的交易主要還是來自於年前的看屋潮，因此受疫情影響有限，房市交易仍有明顯成長。

張旭嵐指出，觀察疫情後的市場變化，由於觀光消費人潮減少，不少大型活動取消，故仰賴外客的觀光商圈店面，近期租賃和買賣優先受到衝擊，反觀住宅產品部份，購屋者對於通風日照良好，有大廈管理，棟距寬的產品，市場好感度大增。

從六都一園區來看，桃園價量表現相對穩定，台灣房屋智庫經理江怡慧表示，桃竹交易量與價走緩升格局，今年比去年好，住宅價格明顯走出回穩的跡象，雙雙顯示房價明顯築底回溫。

主要受惠航空城計畫、亞洲矽谷計劃等建設帶動產業發展與房市，自住剛性需求強勁，再加上桃園捷運路網的成型，帶動捷運站周邊較低度開發的區域房市的發展，有議題建設的區域明顯持續增加，包括桃園高鐵特區、中正藝文特區週邊、中路特區、大有、大業商圈、小檜溪重劃區、長庚商圈等。

新竹地區似乎沒有影響太多，房價有別與其他區域，走平穩向上格局主因與新竹地區家庭年收所得結構有關，交易區域多以科學園區周邊、竹北地區以及牛埔一帶購屋為主，因此得以撐盤。

中信房屋

中信房屋統計內部成交資料，2月份（2/1至2/27）受到年後買盤回流的因素，六都與上月相較多為正成長，但受疫情影響，全台整體表現僅呈現微幅上揚，月增1%，同期年增則為22.3%。

中信房屋2月份內部較上月成交量，台北市月增5.7%、新北市月減8.7%、桃園市月增3.8%、台中市月減2.9%、台南市月減6.7%、高雄市月增19.4%。與去年2月同期相比，台北市年增15.4%、新北市年增25%、桃園市年增96%、台中市年增1.5%、台南市年增1%、高雄市年增21.6%。

中信房屋總經理張世宗分析，農曆年後買盤因疫情而出現觀望的態度，部分區域成交狀況雖優於上月，但新北、台中、台南的買盤力道較弱，因此月增表現較為溫吞。至於同期年增率的部分，由於去年農曆期間落在2月，比較基期較低，因此使得六都年增率皆呈現正成長。

全球COVID-19（武漢肺炎）疫情延燒，國內確診案例也續增。張世宗認為，現階段國人上班通勤等基本生活作息仍屬正常，房市短期交易量雖會有波動，但對價格的影響變化則不大，不過如果國內抗疫時間不斷拉長，對產業經濟面受到的衝擊會加劇，最後勢必影響房地產市場。

至於疫情拉長對不動產相關產業造成的衝擊程度為何？張世宗認為，仲介業會比建商來的低，因為中古成屋與新建案的銷售模式不同，中信房屋等大型仲介業者多建置完整的線上看屋機制、售價透明，即使未在現場，也能察看屋況，看屋民眾也有習慣先上網找房，這點是與建商最不相同之處，因此當不動產產業面臨疫情嚴重衝擊時，仲介業仍能保有6至7成的基本網路客，在銷售上的衝擊也相對較低。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)