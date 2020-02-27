日本外務省27日正式公布，共產黨中央政治局委員楊潔篪將於2月28日至29日訪問日本。

外務省指出，楊潔篪在日本期間將於國家安全保障局長北村滋會談，並與日本政府相關人士等交換意見。

一般認為，楊潔篪訪日主要是協調有關大陸國家主席習近平訪日的相關事宜。習近平是否會受新冠肺炎影響取消訪日將是關注的焦點。

(中時電子報)