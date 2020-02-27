楊潔篪確定28日訪日 為習近平訪日鋪路 17:192020/02/27 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本外務省27日正式公布，共產黨中央政治局委員楊潔篪將於2月28日至29日訪問日本。 外務省指出，楊潔篪在日本期間將於國家安全保障局長北村滋會談，並與日本政府相關人士等交換意見。 一般認為，楊潔篪訪日主要是協調有關大陸國家主席習近平訪日的相關事宜。習近平是否會受新冠肺炎影響取消訪日將是關注的焦點。 (中時電子報) #楊潔篪 #訪日 #28日 #習近平 #外務省 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 全人大延期為習近平訪日添變數 23:002020/02/24 國際 義大利將台列為疫區 陳時中：將請外交部向義反應 14:292020/02/26 生活 北海道議會為了防疫決定休會 13:542020/02/27 國際 國際熱門新聞 快訊 日相將要求全國中小學暫時停課 - 國際 德國衛生部宣布大流行 已無法控制疫情 - 國際 病了也得去 韓新天地疫情大散播秘辛 - 國際 杜特蒂就是狂！昨禁台令 今送醫赴台受訓 - 國際 馬來西亞政局重新洗牌 柔佛州「變天」！ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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