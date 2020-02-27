行政院會今（27）日通過600億元新冠肺炎紓困振興特別預算，立法院長游錫堃辦公室也在傍晚也對各黨團發出朝野協商通知單，排定3月2日下午2點研商特別預算的審查規劃，同時，也將研商由各黨團推薦6位學者專家擔任「國家金融安定基金管理委員會」之委員事宜。

據民進黨團規劃，預算案3月3日送入立法院院會付委後，可望於3月4、5日於委員會審查，最快經由3月10日程序委員會排案後，理想上可搶在13日的院會三讀通過特別預算。

民眾黨團下午也提出五大主張，包含：紓困資訊零時差、申請程序要便民、財政紀律要堅守、紓困對象要具體、產業勞工都要顧。

民眾黨團認為，與相關業者的溝通應建立一個公開透明的單一窗口，且特別預算預計編列404億用於紓困與振興，占所有預算的67.3％，紓困對象應限縮為「直接受疫情影響導致停業、歇業或營收與去年同期相較大幅減少者」，盡量減少政府舉債額度。

(工商 )