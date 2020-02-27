：王惠美表示當下防疫最要，謝謝各宗教團體配合中央防疫所為。（吳敏菁攝）

大甲媽、白沙屯年年遶境掀起轟動，大甲媽牽動10萬人潮，是世界三大宗教活動，過境彰化更是高潮迭起的最精彩的一段，彰化縣政府廣場、中庭停工歇腳，也被譽為最大宗教露營驛站，但新冠肺炎警報未解除，縣府拉緊神經，今早鎮瀾宮、拱天宮都宣布延期，王惠美表示，當下防疫最重要，感謝各宗教都能配合中央防疫作為。

今年媽祖熱潮少了人潮，少了熱鬧，但各界都鬆了一口氣，畢竟是非常時期，抱著心理的陰影辦活動，也是非常沉重的，不如延期，吸引更多人，一起以歡喜心等待最美好的結果。

王惠美表示，當下真的是防疫最重要，謝謝相關宗教團體，大家都能遵照中央，共同防治，更拜託大家，「二不三要」真的很重要，沒人可以說得準，這次疫情什麼時候結束，但是可以從保護自己做起，讓自己更健康，二不，就是「不」出去、「不恐慌」戴口罩，三要就是，回台要管理，注意衛生要洗手，還要管理環境勤消毒。讓自己更健康，很重要。

(中時 )