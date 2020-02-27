國內第32案新冠肺炎確診病例是一名非法外籍看護，中央流行疫情指揮中心今日公布她的活動足跡，包括北車、板橋火車站等。隨後，台鐵局清查表示，該名看護曾在上周二下午1時許，從樹林站搭區間車到板橋，再從板橋返回樹林，全程戴口罩，往返在1小時內完成。台鐵局強調，已對車站、列車做全面性消毒。

台鐵局經查，該名外籍看護與友人，在18日13時5分由樹林站後站進站，搭乘13時11分的1188次區間車北上前往板橋站，13時19 由板橋站東口出站；回程從板橋站西剪票口進站，搭乘13時43分的1191次區間車返回樹林站，13時52分由後站出站，確診對象與其友人全程均戴有口罩，亦未與任何站務員有接觸交談，相關列車乘務人員，包括列車長、司機員及車站第一線服務人員均依規定配戴口罩。

台鐵局針對確診對象行經的站區、月台今日已完成全面消毒，完成時間板橋站為5時30分、樹林站為6時10分、新竹站／新竹車班為 9時。另1188次列車編組，已於19日及25日做過2次車廂消毒；1191次列車編組則於18日及24日做過2次車廂消毒。

台鐵局強調，車站、車班員工每天上、下班均需量體溫，上班全面配戴口罩，如有發燒超過38度者，須儘速就醫及通報，後續並依CDC規定辦理。

(中時 )