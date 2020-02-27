中央疫情指揮中心27日提升至一級開設，台東縣府也舉行第二次跨單位會議，各單位並針對因應新冠肺炎疫情做相關簡報，會後決議台東縣政府各局處及所屬單位開始監測體溫並請台東縣政府交觀處協助轉知旅宿業者執行住宿民眾體溫監測建議。

會議中台東縣衛生局針對台東縣內醫療院所感染管制措施、離島衛生所如遇疑似個案是否後送或留置衛生所執行採檢作業，同時再次說明居家隔離、檢疫、自我健康管理條件與罰責，及中央撥用口罩及本縣物資整備情形等進行報告。

台東縣府表示，台東縣內目前雖疑似個案皆已排除，但防疫不能鬆懈仍要以高規格防疫措施來防範，會議中決議啟動台東縣政府各局處及所屬單位開始監測體溫，並請台東縣政府交觀處協助轉知旅宿業者執行住宿民眾體溫監測建議，會中台東縣府秘書長陳明仁表示，防疫期間不分你我請各單位互相配合。

台東縣衛生局再次呼籲，居家隔離及居家檢疫民眾請務必配合落實在家不可外出，如查訪發現有外出事實絕不寬待，並提醒民眾仍應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免生食及接觸野生動物。

(中時 )