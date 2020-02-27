特力(2908)集團旗下特力屋搶攻居家改造商機，於2月27日到3月2日全台實體門市推出促銷活動，特力表示，2020年零售事業除推動虛實整合「線上行銷線下體驗」之新零售模式外，特力屋通路更將以社區為中心，積極拓展小型店，並落實供應鏈全球化，以提升核心競爭力。

新冠肺炎防疫期間宅在家、少外出，住的舒適更顯重要，正是時候全家一起動手改造居家空間，特力屋推出各項促銷活動，建議可從牆面、照明、窗簾及地板四大關鍵點著手，改造光線、色彩與質地，創造家的全新質感；其中自然溫潤的木質地板是居家佈置的首選，特力屋建議選購時需考量環境的潮濕狀況，若是山區、臨海等濕氣較重區域，建議選擇防水的塑膠地板，抗潮性佳不易受到氣候影響而變形；燈具已從單純照明的配角，轉變為居家佈置的要角，有別於使用單一主光源廣泛照明，利用不同光源組合搭配，使燈飾造型及光影變化創造室內氛圍，讓居家風格更加分。

特力屋表示，2月27日到3月2日至特力屋全台實體門市，全館當日單筆消費滿3000元就送300元電子折價券，居家裝修中心同享優惠，多款商品更下殺超優折扣，入手更輕鬆，快趁好康拚改造，老屋也能創造新感受！

由於1月適逢農曆新年工作天數較少，特力貿易事業體1月合併營收為15.6億元，較去年同期減少26.1%；因今年春節在1月，去年在2月，兩年春節落在不同月份，在比較基期不同之情況下，台灣零售事業體1月合併營收為16.4億元，較去同期減少4.9%。

特力表示，2020年零售事業除推動虛實整合「線上行銷線下體驗」之新零售模式外，實體通路亦持續推出創新體驗、建立消費者服務平台、特力屋通路更將以社區為中心，積極拓展小型店，並落實供應鏈全球化，以提升核心競爭力。

(時報資訊)