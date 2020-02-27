高階電腦DIY、電競和記憶體品牌-曜越(3540)宣布Commander G ARGB強化玻璃中直立式機殼系列，共G31、G32及G33三種不同款式完整齊發，Commander G強化玻璃中直立式機殼系列已在曜越授權的經銷商及代理商正式開放預購。

曜越Commander G系列4mm厚度左側強化玻璃搭配內建前方一顆200mm 5V ARGB主板連動風扇，和後方一顆120mm標準型風扇，完美展現內部的1680萬絢麗燈光色，同時提供絕佳的散熱效能，使用者可透過主板燈光控制軟體及前面板上方的RGB LED燈控制鍵輕鬆切換燈效果，Commander G系列內部獨特顯卡支架設計提供玩家理想的寬敞空間，而上下面板的可拆式磁吸式濾網提供滴水不漏的防塵保護。

曜越Commander G系列同時擁有足夠的內部擴充性，可容納長165mm塔式CPU散熱器、平放顯示卡長度至300mm和直立顯卡擺放寬度至45mm，電源供應器220mm的安裝空間；散熱支援部分，除了內建前方一顆200mm ARGB風扇和後方一顆120mm標準型風扇外，前方可支援至兩顆200mm風扇，上方兩顆140mm風扇和後方一顆140風扇，為遊戲玩家提供理想的系統解決方案。

(時報資訊)