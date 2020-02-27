面對新冠肺炎疫情傳播來勢洶洶，蔡英文總統今（27）日上午視導「陸軍第33化學兵群防疫整備」時表示，由於國際疫情日漸嚴峻，臺灣也必須強化對病毒的防禦。既然法律已經上路、預算也即將到位，政府決定超前部署，防疫指揮中心提升為一級開設。

她說，會用全面整合政府資源，迎戰新型冠狀病毒的威脅，保護國民健康。

上午蔡英文視導時，特別肯定33化學兵群李煜森指揮官，是防疫戰場上的老將，2003年SARS的時候，他是最前線的連長，帶領化學兵弟兄姊妹們在防疫第一線上努力。有經驗豐富的指揮官的帶領，相信這次的防疫作戰，我們一定能夠獲勝。

蔡英文表示，目前為止，在各單位防疫人員的努力下，相關疫情變化都有確實掌握，但是「防疫視同作戰」，大家要保持警戒，務必將防疫工作做到「滴水不漏」。她有信心，33化學兵群的官兵，絕對能夠完成任務，替國人同胞，築起一道最強健的防疫堡壘。

(中時電子報)