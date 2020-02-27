海陸士兵遭誤殺案，雙方人馬3小時內2度撂人對幹。(翻攝畫面)

屏東潮州海陸士兵遭槍殺案，男子鄞子翔因罵女友閨蜜「破麻」和 閨蜜男友王念平互嗆，3小時內2度撂人對幹，結果在第2回合中洪偉智誤殺士兵何勝文，屏東地院27日審結，洪偉智被依殺人等罪一審判處無期徒刑、褫奪公權終身，另王念平等人則依傷害罪判處2年至5月不等徒刑，可上訴。

檢警調查發現，全案因鄞子翔不滿李姓女友提議分手，竟毆傷李女並強拍裸照，李女閨蜜許女知道後，到鄞男臉書留言指責，遭鄞反嗆「破麻」，許女男友王念平為挺女友，也加入戰局。

鄞、王互嗆後，於2018年6月4日凌晨相約到潮州延平路中油加油站 拚輸贏。鄞男率20多人持棍棒到場卻未見王男，只見1輛由林俊廷駕駛的白色賓士車共4人，不由分說一陣猛打，敲破車窗，拖人出來狂毆。林俊廷因逃出未受傷，但20歲黃建鈞頭部遭重擊傷勢嚴重，事後傷重不治。

王男得知此事，再約鄞到延平路的亞柏加油站繼續輸贏，但鄞男屆時未露面，王男一方見士兵何勝文駕車駛離加油站，誤認是鄞男的車 ，立即前後包抄，並由槍手洪偉智朝前擋風玻璃開槍，何男遭近距離槍擊，傷重不治。

(中時 )