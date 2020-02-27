新北市海山警分局文聖派出所獲報有男子欲自焚，警員趕往現場阻止。（海山警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市海山警分局文聖派出所接獲民眾報案，板橋河濱公園的華江碼頭旁，看到1名男子情緒不穩，且手上疑似持有1瓶不明液體，擔心可能會意外發生，嚇得趕緊報警。

警員林正宗、林伯庭得知後旋即趕赴馳援，到場時何男全身散發出刺鼻的汽油味，雖然意識清楚，但情緒十分激動；一旁民眾則表示何男將寶特瓶內的不明液體倒出後，隨即點火，但可能因為溫度太高無法忍受，又馬上跳入河中。

警方了解後，立即通報消防人員，何男則向警方表示是感情因素，一時想不開且情緒失控才有自焚舉動；經警方耐心安撫勸說，何男總算化解心結，打消尋短念頭；此外，也通知家屬，並協助送醫治療。家屬對於員警的即時救援與耐心開導，深表感謝，也十分肯定警方為民服務辛勞付出。

海山警分局長林温柔呼籲，一旦發現周遭親友有疑似自殺的想法或行為時，除可撥打1995生命線協談專線及110報案電話外，亦可撥打自殺防治諮詢安心專線0800-788995尋求相關協助，希望在專業單位的協助下，避免憾事發生。

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