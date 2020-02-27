去年國人捐款國庫 僅182萬元 17:302020/02/27 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部國庫署表示，2019年度各界主動捐予國庫款項，累計共82筆，金額為新台幣182萬元，為近年來較少情況。 國庫署指出，這些款項屬未指定用途，將全數納入國庫供國家政務推動統籌運用。 為便利捐款者所得稅申報作業，財政部國庫署透過扣除額單位電子資料交換系統傳送捐款資料至稽徵機關建檔，若捐款國庫時，捐款人可提供身分證統一編號，其辦理綜合所得稅網路申報或查詢時，即可自動帶入捐款國庫扣除額資料。 (工商 ) #國庫 #國庫署 #捐款 #財政部 #款項 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫＋紓困 財政部不排除舉債 01:582020/02/24 政治要聞 《金融股》轉介輸出保險，彰銀獲績優肯定 08:012020/02/24 財經 台糖、台菸酒75％酒精 免課菸酒稅 14:552020/02/24 財經 攜帶防疫口罩回國 超過千片要走紅線櫃台 17:412020/02/24 生活 陸財政部：將擴大地方專項債發行規模 21:472020/02/24 財經 陸網企捐款、提供服務 參疫腳 04:092020/02/26 話題觀察 墨國總統辦餐會 企業領袖被迫捐款 04:102020/02/26 全球財經 CRS申報系統 3月起開放測試 04:102020/02/26 金融．稅務 孔劉響應捐款「1億防疫」 04:102020/02/27 娛樂新聞 《金融》91天期國庫券決標貼現利率為0.47％，未再破前低 13:242020/02/27 財經 財經熱門新聞 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 3天慘！沙國老大遭綁架 油價又爆血腥 - 財經 別找餐券了！寒舍艾美Buffet大促銷 官網訂打7折 - 財經 嚇！美驚爆無感染源首例 道瓊期又遭開槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。