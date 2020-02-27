財政部國庫署表示，2019年度各界主動捐予國庫款項，累計共82筆，金額為新台幣182萬元，為近年來較少情況。

國庫署指出，這些款項屬未指定用途，將全數納入國庫供國家政務推動統籌運用。

為便利捐款者所得稅申報作業，財政部國庫署透過扣除額單位電子資料交換系統傳送捐款資料至稽徵機關建檔，若捐款國庫時，捐款人可提供身分證統一編號，其辦理綜合所得稅網路申報或查詢時，即可自動帶入捐款國庫扣除額資料。

(工商 )