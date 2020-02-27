電信三雄陸續在這三天繳清5G標金，合計1220.71元全數入國庫，5G頻譜標金飆天價，墊高電信三雄5G營運成本，若無法反應在5G資費，電信三雄未來獲利表現將大受衝擊，市場人士坦言，台灣5G頻譜飆高價，政府成為最大受惠者。

NCC於上周五發出5G標金繳交通知，中華電信搶第一家，25日正式向NCC繳交5G頻譜標金、事業計畫書以及資通安全維護計畫，希望7月東京奧運之前開台商轉。中華電信這次以456.75億元標下3.5GHz主流頻段90MHz頻寬，6.18億元標下28GHz頻段600MHz頻寬，再以20.8億元標下3.5GHz主流頻段「黃金魚肚」，合計25日共繳交了483.73億元的標金，一次繳清。

遠傳26日已正式向NCC繳交5G頻譜標金、事業計畫書以及資通安全維護計畫。遠傳這次5G頻譜競標，以406億元標得80MHz的3.5GHz主流頻段頻譜，再以20.3億元標下3.5GHz頻段靠近「魚肚」的魚頭中後段頻位，與中華電同列拿到頻寬數及頻段位置最佳的前兩大電信公司，加上28GHz頻段拿到400MHz頻寬，合計26日向NCC繳交430.42億元，一次繳清。

台灣大哥大27日中午完成繳清306.56億頻譜標金，同時也把5G事業計畫書、資通安全維護計畫一併送交NCC，全力衝第三季開台 台灣大表示，將會以最快的速度開台並積極投入建設，衝5G涵蓋率，讓一般消費者可以體驗到5G更高速、更低時延的行動寬頻服務，並積極投入企業專網的領域，協助產業升級，催生5G產業鏈的成形。

(工商 )