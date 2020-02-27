《食尚玩家》全新主持群27日首次進棚錄製跳舞Promo，元老班底莎莎、哈孝遠、夢多回歸，新血梁赫群、舒子晨、張文綺、納豆、威廉皆出席。莎莎透露挑選搭擋時第一個想到的就是哈孝遠，「站在一旁完全沒有減肥壓力。」

哈孝遠表示本來外景計畫28日要去韓國首爾，如今新冠肺炎的關係取消改棚內，他搞笑轉念說：「去了可能兒子都要叫別人爸爸了。」他談到過年期間小哈寶就因支氣管發炎就醫三天，心疼地說：「哭聲很像狗在吠，整個喉嚨都腫起來。」

夢多、梁赫群、舒子晨、張文綺首次錄影關卡驚悚指數破表，梁赫群從六樓高處垂降，「以後可能不會在跳了。」舒子辰表示製作單位很壞，一開始就問大夥害怕討厭什麼，「沒想到我就穿著魔女宅急便的衣服溜高空繩索，當場嚇到噴淚。」夢多則是穿上壞掉的蜘蛛人裝從四樓高跳下，「真的好可怕呀！」夢多老家在宮崎縣，日前未傳出新冠肺炎案例，「我不敢回去日本，大家放心現在的我很乾淨。」

威廉坦言錄完第一集就冒出請辭的念頭，他表示有次兩天一夜就衝了八百多公里，從合歡山到梨山再跑回合歡山，自稱待的是精神力和苦力擔當組，威廉與女主播卓君澤感情穩定，雙方也沒有被催婚的壓力，「倒是製作單位還說要幫我辦個求婚計畫呢！」

(中時 )