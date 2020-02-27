新竹縣長楊文科任內提出10大重要交通建設，為了縮短時程，新竹縣政府將動用第2預備金，支付新竹縣5項交通建設的可行性評估經費共計約2000萬元，期望加快地方建設的腳步。

上述5項交通建設包含台1線替代道路環評續審作業、新埔鎮褒忠路道路拓寬工程先期規劃及定線、新豐鄉台61線與台15線連結道路拓寬工程先期規劃及定線、經國橋道路改善計畫可行性評估、台68線銜接竹東軟橋新闢工程可行性評估。

楊文科表示，10項交通建設總經費預計達150億元，他也要求相關單位做好未來10年財政規畫，評估各項工程所需經費。另外5項交通建設包含湖口交流道增設第2交流道工程、關西鎮道路系統改善工程、內灣地區連外道路新闢工程、117號縣道連接環北路新闢工程、五峰鄉縣122號縣道43.5公里處路段改善工程。

楊文科指示工務處向中央爭取補助款辦理規劃和可行性研究，將逐年編列地方配合款推動，而為了加速期程，先從第二預備金中動用2000萬做5項工程的可行性評估。工務處表示，5案中除了環評續審中央不補助外，其他4案可望獲得補助，未來取得補助後，該處會提出年度分期預算，以期工程順利進行。

(中時 )