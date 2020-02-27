嘉義長庚醫院呼籲民眾盡可能減少到醫院探病，鼓勵以電話視訊關懷。（嘉義長庚醫院提供／呂妍庭嘉義傳真）

新冠肺炎延燒，中央疫情指揮中心已提升至一級開設，加上確診個案第32例的外籍看護曾跑過兩間醫院，嘉義長庚醫院為管制人流，自3月2日起全面管制醫院進出人員，尤其是訪客和病房陪病親友一律要接受TOCC，包括旅遊史、接觸史等調查後才能進入病房探視，除強化防疫等級，也有利未來的疫情調查。

為全面防堵防疫可能漏洞，維護民眾及醫療院所安全，嘉義長庚醫院自3月2日，下周一起全面管制醫院進出人員，包括先前限制醫院每床陪客人數1名，及規定一般病房每日固定時段探病且以每床2人為限，陪病者和探視親友皆要領有院方所核發的證件才能進出病房。

另嘉長也規定，一般病房開放時段為上午10點到下午4點，加護病房開放時段為上午11點到11點半，訪客及陪病者進入護理站前，一律須先完成TOCC包括旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚等調查，確認後始得進入，另每天晚上6點起全面管制出入口，無陪病證的民眾一律禁止入院。

為確保病友及訪客家屬們身體健康，嘉義長庚醫院呼籲民眾盡可能減少到醫院探病，鼓勵以電話視訊關懷，如欲入院請務必配合各項防疫措施，須自備口罩全程配戴，無口罩不得進醫院)、勤洗手及量測體溫無發燒等。

(中時 )