台北市都委會今天審議社子島開發案，反對區段徵收的社子島自救會認為北市府未做到內政部要求的3項附帶決議，提出退回主計畫等要求。另一派居民也到場，表態支持區段徵收。

中央社報導，台北市都市計畫委員會下午審議「社子島地區細部計畫案」。反對區段徵收的社子島自救會在會議前至市府大門外召開記者會，成員並手持「輾壓民意、硬闖過關」等字板。

社子島自救會發言人李華萍說，內政部先前通過北市府審議的主要計畫案，並提出3項附帶決議，分別是做社子島聚落保存、擬定安置計畫逐戶列管、舉辦聽證會，但北市府都未達成。

李華萍表示，北市府在安置計畫逐戶訪查數不足、產業安置不符合當地需求、聽證會沒有讓居民詰問根本是公聽會，認為市府敷衍了事。

另一名自救會代表柳志昀指出，都委會今天審議社子島案細部計畫內容，包含安置住宅區位等細節，影響當地居民權益，北市府卻未提前與居民討論，相關修正內容也未告知居民。

他說，北市府修正過後的細部計畫內容，也與內政部通過主要計畫案有落差，市府以投機方式回應居民需求，應與居民重新討論；此外，北市府與地方溝通明顯不足，才造成支持、反對區段徵收的居民形成對立，要求市府重辦聽證會。

社子島自救會並提出主張，要求全數保留社子島的9大聚落，針對區段徵收應重辦聽證會，並由內政部舉辦，才可釐清爭議處。另一派居民事後也到場舉牌陳情，支持北市府執行區段徵收。

(中時電子報)